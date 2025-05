Terviseamet soovitab lapsed enne suvereise vaktsineerida

"Kooli minnes kasvab kontaktide hulk ja laps satub keskkonda, kus nakkushaiguste leviku potentsiaal on varasemast palju suurem. Vaktsineerides kaitseme oma last, tema kaaslasi, õpetajaid ja kogu ühiskonda raskete nakkushaiguste eest, kuna vaktsineeritud lastel on oluliselt väiksem tõenäosus haigestuda ja haigust edasi anda," selgitas terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam. "See aitab vältida puhanguid, mis võivad katkestada õppetööd ja ohustada õpilasi, töötajaid ja peresid."

Tervisekassa ja terviseamet soovitavad koos oma pereõe või -arstiga lapse vaktsineerimise seis üle vaadata ja teha vajalikud süstid kindlasti veel enne suve.

"Meil on sel aastal olnud juba viis Eestisse sissetoodud leetrite juhtumit, ühel nakatunul oli nakkusohtlikul perioodil koguni 40 lähikontakti. Tänu tervishoiutöötajate ja terviseameti epidemioloogide kiirele tegutsemisele pole suuremat puhangut tekkinud, kuid oht selleks on väga suur," ütles ameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber.

"Leetritesse haigestumine on Euroopas viimase aastaga kümme korda kasvanud. Läkaköha juhtumite arv on Eestis hüppeliselt tõusnud. Samuti oli alles sügisel Lätis juhtum, kus perekord haigestus difteeriasse ja nelja-aastane laps suri. Hiljuti teatas difteeriapuhangust Saksamaa," lisas Sõber.

Reisile minnes on esmatähtis veenduda, et lastel on õigel ajal tehtud kõik immuniseerimiskava süstid. Samuti tasub peretohtri või nakkushaiguste arstiga nõu pidada, milliste haiguste vastu peaks veel vaktsineerima, pidades silmas konkreetset reisisihtkohta.