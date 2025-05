Ühe varguse ohvriks langenud eaka sintlase lähikondne võttis toimetusega ühendust ja rääkis, et sündmused said ilmselt alguse ööl vastu 21. maid. "Minu ema, kes on üle 90 aasta vana, märkas alles järgmisel päeval, et garaaži lukk on rikutud ja sees käidud," rääkis varaste küüsi langenu tütar.