Pildid Hiljuti põrmu vajunud legendaarse Mai keskuse krundil lüüakse kopp peagi maasse

Mullu lammutatud legendaarse kultuurikeskuse asemele kerkib kaks hoonet: kaheksakorruseline korterelamu ja kolmekorruseline ärikeskus. Äsja Papiniidu 50 ehitusprojekti suhtes ehitusloa saanud keskusesse on kavandatud toidupood, apteek, spordiklubi ja kohvik. Ärihoone parkimine lahendatakse esimesel korrusel.

Arendaja ei avalikusta veel, milline poekett ärikeskuse ankurrentnikuks saab. Kas see on Prisma, mis on Pärnusse laienemisest rääkinud ja Mai keskuse asemele kerkiva hoone vastu huvi tundnud, või keegi muu, jääb esialgu saladuseks.