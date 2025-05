Rannahooajal ehk maist septembri lõpuni on koertega Valgeranna rannas viibimine olnud keelatud ka varasematel aastatel. See ei ole midagi uut. Vanal sildil oli ajavahemik märgitud, kuid uuel seda pole. Nii ongi koeraomanikud nüüd segaduses: Pärnumaa koerainimeste Facebooki grupis arutletakse, kas lemmikuga Valgerannas jalutamine on nüüd aasta ringi keelatud.