Kase õietolmu kõrge tase ohustab allergikuid

Õietolmu proove analüüsitakse ja loendatakse mikroskoobi abil igal tööpäeval. Praeguste andmete järgi on just kase õietolmu sisaldus jõudnud ohtlikult kõrgele tasemele: seirekaardil tähistab seda punane värv.

Kõikides viies mõõtejaamas on kase õietolmu tase väga kõrge.

Eesti keskkonnauuringute keskuse andmed näitavad, et esimesed märgid kase õitsemist ilmusid seireproovidesse aprilli keskpaigas ja näitasid kohe, et tänavune hooaeg on üsna õietolmurohke.​