Paugupüstolitest saavad taparelvad: politsei muretseb relvalaadsete esemete vohamise pärast

Juhtumeid, kus seaduserikkumisi on toime pandud seadusliku tulirelvaga, esineb Eestis vähe. Aga siiski. Tagajärjed on olnud äärmiselt traagilised. Varnast on kohe võtta näide meie enda maakonnast, kus kunagine kaitseliitlane võttis arutu tulistamisega Lihulas kahe inimese elu. Seega peab politsei igat sellist väljakutset võtma tõsiselt, mis siis, et enamikul juhtudel on tegemist mänguasjadega. Need on äärmiselt ohtlikud olukorrad ja on üksnes aja küsimus, mil keegi võib sellises situatsioonis elu kaotada. Metallist mängurelvad sarnanevad tulirelvadega äravahetamiseni, isegi korrakaitsjatel on distantsilt keeruline vahet teha. Rääkimata eri õhkrelvadest. Politsei ei pruugi viimase hetkeni teada, millega ta silmitsi seisab.