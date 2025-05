PILDID Ukrainast pärit sportlane soovib taas Eesti koondist esindada

Anna on väga tänulik Eesti spordikogukonnale, kes on ta väga soojalt vastu võtnud. Paljud siinsed sportlased ja treenerid on teda toetanud ja aidanud kohaneda. "Selle aja jooksul olen saanud esindada riiki mitmel rahvusvahelisel regatil, samuti maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel noorteklassis," lausus ta.