Selgus Jannseni auhinna saaja

Pehk alustas muusikalist haridusteed Tallinna muusikakeskkoolis, õppides koorijuhtimist Reet Ratassepa käe all. Seejärel jätkas ta õpinguid Tallinna konservatooriumis, omandades kooridirigeerimise eriala professor Ants Üleoja juhendamisel. Orkestridirigeerimist õppis ta esmalt Peeter Lilje ja hiljem Paul Mägi juhendamisel.

Alates 2001. aastast on Pehk olnud Pärnus toimuva Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi direktor ja kunstiline juht. Konkursist kasvas 2005. aastal välja Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival PromFest, mille kunstilise juhi rolli kannab ta tänini.

Klaudia Taevi nimeline konkurss loodi 1996. aastal, et austada Pärnu legendaarse lauluõpetaja Klaudia Taevi mälestust. Nüüdseks on see kasvanud rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuriürituseks, mis toob Pärnusse noori ooperilauljaid ja valdkonna asjatundjaid kogu maailmast. Tegemist on Eestis ainsa järjepidevalt tegutseva rahvusvahelise ooperilauljate konkursiga.

Igal PromFestil esietendub ooperilavastus, mille peaosalised on konkursi parimad lauljad. Alates 2003. aastast on Pehki juhtimisel Pärnu Endla teatris lavale toodud 11 ooperit. PromFest toimub iga kahe aasta tagant. Tänavu toimub konkurss-festival taas.

Klaudia Taevi nimeline konkurss on aastatega arenenud meie kultuuriregiooni üheks olulisemaks ja tuntumaks. Iga järgnev professionaalselt korraldatud rahvusvaheline konkurss, mis on ühtlasi välismeedias laialdaselt kajastatud, aitab kaasa konkursi tuntuse laienemisele ja kõrgele konkursi tasemele, kaasates aina paremaid noori ooperilauljaid. See omakorda toob Eestisse ja suvepealinna Pärnusse üha rohkem rahvusvahelisi kontakte ning aitab kaasa Eesti tuntusele kogu maailmas ooperimuusika riigina.

Rahvusvaheline festival avardab ja loob eeldused Pärnu linnas tegutsevate institutsioonide koostööks. PromFest on teinud ja teeb koostööd eeskätt Pärnu linnaorkestri, Endla teatri, Pärnu kunstide kooli, Pärnu kontserdimaja ning eri majutus- ja toitlustusasutustega.

PromFesti järjepidev edu on suuresti seotud Pehki visaduse ja pühendumusega. Tema juhtimisel on festivalist saanud üks Eesti muusikaelu olulisemaid üritusi, mis näitab eeskuju teistele kultuurialgatustele.