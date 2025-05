Pärnu toetab 25 korterelamu hoovi korrastamist

Kõige kallimad tööd kavatseb ette võtta Mai 34 korteriühistu, mis 51 533 euro eest on on mõelnud luua parkimiskohti, parendada sissesõiduteid ja korrastada sademeveekaeve.

Kuna hoovide toetamise kord lubab anda toetust kuni pool kavandatavate tööde maksumusest, kuid mitte üle 20 000 euro, on toetuse piirsumma 20 000.

Abilinnapea Irina Talviste sõnutsi on linn viimastel aastatel suurendanud korterelamute hoovide korrastamise toetust, eraldades selleks nii eelmisel kui sel aastal 150 000 eurot. “Näha on, et osa ühistuid kasutab aktiivselt seda võimalust, võttes ette päris suuri töid ja küsides selleks toetust. Samal ajal polnud ühtegi taotlust Audru ja Tõstamaa osavallast, sealsed ühistud võiksid samuti hoovide kordategemisele mõelda,” rääkis Talviste.