Pärnu teenindus on alates maist avatud kolmel päeval nädalas

Pärnu politseijaoskonna teeninduse juhi Kaisa Tõniste sõnutsi on lahtiolekuaja vähendamine tingitud sellest, et järjest rohkem inimesi taotleb dokumente iseteeninduses. "Käesoleval aastal on 61 protsenti Pärnumaa inimestest taotlenud endale dokumendi PPA iseteeninduse kaudu. Selleks, et jõuaksime senisest tõhusamalt iseteeninduses tehtud taotlusi läbi vaadata, on alates maist Pärnu teenindus ühe päeva vähem lahti," selgitas Tõniste.

"Pärnu teenindussaali digikioskeid saab jätkuvalt kasutada esmaspäevast reedeni ning kohapeal on abiks klienditeenindaja. Digikioskites on võimalik teha endast dokumendifoto, anda sõrmejäljed ja allkirjanäidise. Seejärel saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses enda nutiseadmes, arvutis või kohapeal kliendiarvutis. Dokumendi kättesaamise kohaks on võimalik valida Selveri kauplus või PPA teenindussaal," rääkis teeninduse juht.

Alates 1. jaanuarist on dokumendi kättesaamine Selverist soodsam kui PPA teenindusest. Pärnus saab dokumenti tellida Suurejõe, Ülejõe või Pärnu Keskuse Selverisse, kust seda on võimalik kätte saada nii õhtusel ajal kui ka nädalavahetusel. Tänavu on seda võimalust kasutanud iga viies maakonnas dokumenti taotlenu.