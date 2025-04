Galerii Kunstnik Tiina Ojaste väärtustas andekat last oma maaliga

Tänavused stipendiaadid on Anna Sharlotte Hallgrimsson Tõstamaa keskkoolist, Pilleriin Aru Vändra gümnaasiumist ja Liisi Kalda Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist. Rahvusvahelisele noorte naisjuhtide stipendiumi nomindiks esitas klubi Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilase Aile Partsi. Tunnustuskirjad ja lilled andis neile üle Pärnu Zonta klubi president Sülvi Mölder. Laureaate tutvustas klubi liige Raja Õnnik, kes mainis, et pjedestaalile tõsteti reaalainetes tublid noored.

Anna Sharlotte Hallgrimsson on osalenud matemaatikavõistlustel ja piirkodnlikul olümpiaadil ning toetab klassikaaslasi aineõpingutes. Ta on Tõstamaa keskkooli õpilaesinduse asepresident, kooliväliste noorteürituste korraldaja ja töötab suviti Tõstamaa mõisas giidina. Tal on neli õde-venda ja siht lõpetada keskkool kuldmedaliga.