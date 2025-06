Mälestusüritus algas Eesti hümni laulmisega. Memento liige Isabel Maripuu märkis avasõnas, et neid, kes selle koleduse pidid läbi tegema, on meiega veel vähe. Siiski leidus kohale tulnute seas inimesi, kel küüditamisega otsene kokkupuude.

Rein Kase isa saadeti 14. juunil 1941 noorukina koos oma perega Siberisse samast Pärnu jaamast, kus nüüd küüditatuid mälestati. Perekond elas Pärnus Supeluse tänaval, olles sinna kolinud Kastnast, lootuses, et neid ei leita üles ja nad pääsevad kergemalt. "Aga ei pääsenud," tõdes Kask. Ta rääkis, et küüditamise põhjus oli tõenäoliselt seotud sellega, et vanaisa oli kunagi olnud Kaitseliidus ja Eesti sõjaväe ohvitser. Vanaema oli soomlane.