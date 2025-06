Pildid Sindi kirik saab väärilise ilme

Viimastel aastatel on kiriku seisukord olnud kehv, ent tasahilju on taastamistööd saanud uue hoo: katusel siravad kullatud ristid, restaureeritud on torn ja sissepääs, vahetatud plekk-katus ja vihmaveetorustik.

Maikuust on ajalooline kirik taas tellingutes, et uuendada lõunapoolne fassaad, mis jääb Pärnu maantee poole. Restaureerimistööde eestvedaja, Pärnumaa ettevõtja ja arhont Viljo Vetik, kelle südameasi on mitu Eesti kirikut taastada, kinnitas, et töödega soovitakse valmis saada juba suvel.