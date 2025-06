Veekeskustel ja ujulatel tuleb edaspidi tagada vetelpääste võimekus

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Ramon Nahkuri sõnul on veekeskustes oluline sukeldumisvõimelise vetelpäästja kohalolek.

"Vetelpäästet võtavad paljud veekeskused juba praegu tõsiselt, aga nüüd rõhutab seda ka seadus. Kuigi õnnetusi täielikult vältida ei saa ja igaühe enda vastutustundlik käitumine on oluline, aitab kohapealne vetelpäästja kiire tegutsemisega oluliselt vähendada traagiliste juhtumite riski. Ujulates ja veekeskustes peavad tundma end turvaliselt kõik külastajad, nii pered kui ka sportlased. Lahendused ennetamiseks peavad olema maksimaalselt läbimõeldud," selgitas Nahkur ja lisas, et veekeskuste atraktsioonid peavad olema turvalised ja vetelpäästjad pädevad. Ka iga külastaja saab kaasa aidata, olles tähelepanelik, jälgides enda ja teiste heaolu ning vajadusel abi kutsudes.

Kooskõlastusringile läinud määrus ei nõua vetelpääste kutsetunnistusega vetelpäästja olemasolu. Piisab sellest, kui vetelpäästja omab oskusi sukeldumiseks, näiteks on läbinud vastava koolituse. Teenusepakkuja saab ise otsustada, kuidas vetelpääste võimekust tagada, arvestades basseini sügavust ja muid eripärasid.

Näiteks on Tallinnas Kalevi ujulas olevad basseinid oluliselt sügavamad kui Pärnu Raja ujulas, mis tähendab, et ka vetelpääste võimekus nendes ujulates peab olema erinev. Vahel võib sügavustesse sukeldumine nõuda ka lisavarustust ja eriväljaõpet, aga ka see jääb teenuseosutaja hinnata ja korraldada.