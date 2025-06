Pärnus sekkub valimisvõitlusse uus poliitiline ühendus

Teada on, et vastse valimisliiduga on ühinenud veel Pärnumaa Punase Risti seltsi juht, varasematel valimistel sotsiaaldemokraate esindanud Jana Ristimets ja Raeküla kogukonna üks eestvedajatest Maria Rozbaum. Praegu on valimisliidul liikmeid paarkümmend, kuid Voltenbergi jutu järgi leidub huvilisi rohkemgi. “Peamegi nüüd välja selgitama, kes on valmis oma näo ja nimega valimistel välja astuma,” sõnas ta.

Voltenbergi selgituse kohaselt olidki uue valimisliidu mõtte algatajad just linnapea juhitud valimisliidust lahkujad. “Ega's see mõte sündinud spontaanselt või üleöö. Kõige lihtsam olnuks öelda, et me ei tee midagi. Et keskendume igaüks nüüd oma elule ja ärile,” rääkis valimisliidu eestvedaja. “Eks meil kõigil telefon muudkui helises ja kutsuti nii mõndagi erakonda. Ma ei oska teiste eest rääkida, aga nende vestluste käigus sai mulle aina selgemaks, et ma ei soovi liituda ühegi erakonnaga.”