Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel läheb veel üks lõik remonti

Tegemist on keskkonnahoidliku taastusremondi objektiga, kus peale madalaima hinna kriteeriumi lähtuti viiest eri keskkonnamõjude vähendamisele suunatud hindamiskriteeriumist: biokütuseid tuli kasutada nii veomasinatel kui asfaldisegu tootmisel, täitematerjale ladustatakse varju all, asfaltimis- ja freesimistöödel kasutatavate ehitusmasinate heitmenormid vastavad eurostandarditele.

Taastusremondi esmaste ettevalmistustöödega on juba alustatud ja tasandusfreesimisega tehakse algust 11. juunil. Tasanduskihi paigaldamine algab 30. juunil. Pärast asfaltimistööde lõppu ehitatakse uued teepeenrad, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ja tehakse uus kattemärgistus. Töödele on plaanis joon alla tõmmata augusti lõpus.

Transpordiamet palub liiklejatel varuda aega ja arvestada, et teekonna läbimine võib võtta tavapärasest kauem. Täpsemat infot liikluskorraldusmuudatuste kohta leiab portaalist Tark Tee.

Töid teeb AS TREF Nord ning objekti tööde maksumus on 1,26 miljonit eurot. Lõpptähtaeg on 5. september.