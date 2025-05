Suur pildigalerii Suvehooaja eel avati Pärnus tuttuus promenaad

Avapidu algas pärastlõunal tänava algusesse püstitatud laval, kus teiste esinejate seas esitles koduloolane Indrek Aija oma värsket raamatut Supeluse tänava ajaloost. Pärnu muuseumis töötava mees on välja uurinud, et Supeluse tänav on vaid paarsada aastat vana, kuid selle areng peegeldab kogu Pärnu muutumist suvituslinnaks. "Kui vaadata kesklinna poole, siis seal oli karjamaad kuni linnavallini, mille tagant paistsid punased katused ja kirikutornid. Pärnu oli kindluslinn ja valli taha ei tohtinud maju ehitada. Supelusest jõe poole jäid karjamaad, heinaküünid ja loomalaudad," tutvustas Aija ja rõhutas, et murrang toimus 1809. aastal, mil mere äärde rajati rannakaitsepatareid, et kaitsta jõesuud Inglise sõjalaevade eest. "Siis rajati siia patareile juurdepääsutee, mille äärde istutati kased – need aitasid maapinda kuivendada," lisas Aija.