Sintlased võitsid päästevõistlusel priitahtlike seas parima tiitli

"Päästevõistlused annavad võimaluse proovile panna nii individuaalsed kui meeskondlikud oskused," sõnas võistluste peakohtunik, lääne päästetöö büroo juht Andro Oviir, kelle sõnul on eriti oluline, et vabatahtlikud saavad koos kutselistega kogemusi jagada ja oma oskusi arendada. "Vabatahtlikud päästjad lahendavad sündmusi koos kutselistega ja niisugustel võistlustel saab kogu päästevõrgustik oma professionaalsust arendada."

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla lisas, et võistlusel osalemine eeldab väga kõrget taset, sest päästeautode varustus koosneb mitmesajast komponendist. "Iga detail nõuab teadmisi, kiirust ja osavust. Just selleks on hea aeg-ajalt päästjad proovile panna," avaldas Soodla.