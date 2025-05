Südalinna ringristmikul algavad teetööd

Esmaspäevast keelatakse Vanapargi tänaval kahe ringristmiku vahel ja Karja, Aia ja Kuninga tänava Kuninga kooli ristmikuga piirnevatel lõikudel parkimine. Kolmapäevast, 4. juunist suletakse Vanapargi tänaval ringristmike vaheline liiklus. Tööde kestuseks on plaanitud ligemale kuus nädalat.

Kuninga kooli esist ringristmikku ei suleta täielikult. Seal umbkaudu kolm nädalat kestvad tööd on kavandatud nii, et liiklus on küll häiritud, kuid ristmikku saab läbida. Asfalditakse öösel.