Pärnu linnavolikogu esimehe Siim Suursilla selgitusel ei ole päris õige öelda, et põhiline muudatuse ajend on kahanev elanike arv. Ta tõi võrdluse: riigireformi puhul tuleb alati teemaks, et näidaku riigikogu eeskuju, kas sel peab olema 101 liiget. Tuleb kokku hoida, aga kui ise eeskuju ei näita, kas on õige teistelt nõuda? "Omavalitsuses on sama asi: kas peab olema nii palju volikogu liikmeid?" arutles ta.