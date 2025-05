Pärnumaa söögikohad püüdlevad peresõbraliku märgise poole

Üks märgise poole püüdlejaid on Pärnu Rannahotelli restoran, kes on peresõbraliku toidukoha märgist taotlenud varemgi.

Märgise väljaandmine aitab tunnustada ettevõtteid, kes loovad lastega peredele meeldiva külastuskogemuse ning panustavad peresõbralikkuse väärtustamisse ühiskonnas. "Peresõbraliku toitlustusasutuse tiitel tähendab enamat kui vaid lastemenüüd, söögitoole ja mängunurka," selgitas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap ja lisas, et see on ka kvaliteetne teeninduskultuur, soe suhtumine ja tähelepanelikkus igas pisidetailis. "Tegemist on enama kui märgisega, see on tunnustus südamega tehtud tööle ja väärtustele, mis loovad peredele tähendusrikkaid hetki väljaspool kodu," ütles Õunap.