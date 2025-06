Tori uhkus tähistab 100 aasta juubelit

Pidupäeval saab kohtuda ehtsate Tori hobustega ja võimalus on uudistada ajaloolist Tori hobuste originaaltõuraamatut.

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid hobumajandusjuhi Agris Juhkovi soovituse järgi võiksid külastajad kaasa võtta Tori hobusega seotud haruldasi fotosid ja dokumente, mida muuseumilegi jagada.

“Plaanime tulevikus muuseumi ekspositsiooni uuendada ja soovime, et see oleks rohkem hobuse- ja inimesepõhine,” selgitas Juhkov, kinnitades, et huvitavad lood, seigad, pildimaterjal või dokumendid on väga oodatud. “Tori hobune ei ole lihtsalt hobune, vaid osa meie kultuurist ja identiteedist.”

Aprillis ja maiski Eestis tuvastatud kergesti nakkuva hobuste herpesviiruse juhtumeid, mille tõttu Tori kasvanduseski tuli mitu üritust ära jätta, pole viimastel nädalatel enam esinenud ja see haigus ligemale 70 kaeramootoriga hobusekasvanduse pidupäeva ei sega.

“Praegu on piirangud maas. Loodetavasti viiruse üle me enam muretsema ei pea,” ütles Juhkov.



Tori hobuste tõuraamat avaldati juba 1921. aastal, kuid 1925. aastal pandi ametlikult kirja: see on Eesti oma hobune. Foto: Erakogu

Tori hobuste tõuraamat avaldati juba 1921. aastal, kuid 1925. aastal pandi ametlikult kirja: see on Eesti oma hobune. Sellest saati on Tori hobust aretatud ja ajas kohandatud ühiskonna vajaduste järgi: olgu see künd, võidujooks või jalutuskäik metsa vahel. Ja kuigi ajad muutuvad, jääb Tori hobune ikka Tori hobuseks, kes on tugeva kehaehituse, rahuliku loomuse ja väärika minevikuga.

Tori hobune on kantud ohustatud tõugude nimekirja, sest seda tõugu hobuseid on Eestis alles umbes 1050. Kuid nende väärtust on aina enam mõistma hakatud: Tori hobuse aretus on nüüd UNESCO Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus.

Tori uhkuse juubelit tähistatakse neljapäeval, aga ümmarguse tähtpäevaga üritusi toimub läbi aasta.

Juhkovi jutu järgi plaanitakse augustis tähistada hobuste herpesviiruse tõttu mais ärajäänud täkupäeva ja lõikuskuu algul tulevad ratsavõistlused, kus muude alade kõrval võetakse mõõtu hobuste üle müüri hüppamises, mis viimati oli Tori Karika kavas 2017. aastal.