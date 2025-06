TOIDUKRIIS PÄRNU LASTEAEDADES Mudilased ei saanud teist päeva järjest normaalselt süüa

​Lapsevanem Georgi Raud oli toimuva tõttu nõutu. Tema kirjelduse kohaselt pakuti teisipäeval lõunaks vesist, jahtunud ja hägust suppi. "Need lapsed on meie endi lapsed, nad ei ole mingid numbrid kusagil Exceli tabeli lõpus. Neil on maitsemeel ja nad saavad aru, kas tegemist on hea või halva toiduga," oli Raud pahane.