Esimesed suplusvee proovid lubavad julgelt ujuda, kuid veel lehvib kollane lipp

Hooaja esimesed proovid võeti Pärnumaa randades valdavalt mai lõpus ja juuni alguses. Vaid Pärnu jões Rääma väliujula suplusvett pole sel kevadel veel testitud. Terviseamet kogub ja töötleb üheksa ranna andmeid, millest Pärnusse jääb neli mereranda ja kaks Pärnu jõe ujumiskohta. Kõik testitud kohad said esimeste proovide alusel rohelise naerunäo ehk vee kvaliteet on väga hea.

Olenemata viimastest headest analüüsidest hinnatakse Raeküla ranna seisukorda juba pikka aega halvaks: seal on 2022. aastast alaline soovitus mitte supelda, kuna suplusvee kvaliteeti on viimase viie aasta hinnangu alusel loetud halvaks. Varasematel aastatel on seal esinenud kontrollväärtuste ületust. Pikaajaline hinnang on väga hea kolme ranna puhul: Kabli, Reiu ja Valgerand. Pärnu jõe väliujulatele pikas plaanis hinnang puudub.