Esmaspäeval võttis Pärnu 11 lasteaia toitlustamise üle AS Baltic Restaurants Estonia. Toit hilines tunde ja osa lapsi läks lõunaunne söömata. Kuigi ülejäänud päevadel on toit jõudnud kohale enam-vähem õigel ajal, on kogused olnud valed ja kvaliteet jätnud soovida. Toitlustaja on teinud Pärnu linnavalitsusele etteheiteid, et kaks kööki, kus sööki plaaniti valmistada, olid liiga nõrga vooluga. Linnavalitsus osutab, et toitlustaja pidanuks ise köökide elektrisüsteemid vastavusse viima.