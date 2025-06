TIGEDA ISA KOMMENTAAR Halloo, linnavalitsus, kui kaua te laste tervisega mängite?!

Käes on neljas päev ja paranemismärke ei paista: hommikupuder on tükkis ja õhtune riis nii toores, et ei lähe hamba all katkigi. "Kastmetest" ei hakka pajatamagi. Rääkimata sellest, et osale suvepealinna lastele ei jõua toit endiselt õigel ajal kohale. Või ei jõua üldsegi!