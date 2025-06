Ehmatav vaatepilt Vaibarulli mähitud laps pandi auto pagasiruumi

Tema sõnul sai politsei teate, et inimene pandi pagasiruumi, mähiti vaibasse ja viidi teadmata suunas. "Loomulikult rakendab politsei kõik jõud, et tuvastada, mis juhtus ja kui hull olukord on. Siin oleks olnud väga suur abi numbrituvastuskaameratest – vähemalt liikumissuund oleks hea õnne korral teada saanud ja patrullid saanuks kiiresti kontrollima minna," märkis Pikaro saates "Terevisioon". Pikaro oli hommikusaates numbrituvastuskaamerate kasutamise keelu mõjust rääkimas.