Lapsevanem algatas petitsiooni, taastamaks Pärnu lasteaedade köögid

Petitsioonis seisab, et probleem algas 2. juunil, kui Pärnu lasteaedades hakkas toitu valmistama ja laiali jagama AS Baltic Restaurants Estonia. Sellest alates on iga päev olnud möödapanekuid. Toit on hilinenud. Muna-kalasupp sisaldas soomuseid ja luid, teisel päeval pakutud magustoit oli selline, et seda soostus sööma 16st rühma lapsest üks. Kolmas päev algas pudruga, mis oli vedel kui supp, neljandal päeval oli hommikupuder, vastupidi, nii kõva, et süüa tuli noa ja kahvliga. Kolmandal päeval toodi lõunasöögi kõrvale mõeldud salat lasteaedadesse kilekottides ja see oli halvaks läinud.