HOIATUS Järjekordne petuleht püüab ühistranspordi kasutajaid

Petuleht Ühistransport Pärnus on loodud 28. mail. Lehe fotod on Pärnu värvides linnabussidest, mis suure tõenäosusega on veebikeskkonnast autorilt luba küsimata alla laetud. Inimesed on petulehel reklaamitavale „unikaalsele pakkumisele” ka kiitvaid kommentaare kirjutanud, aga needki on võltsitud. Päriselt pole selliseid inimesi olemas.

Eelmine samalaadne petuleht, mis avati tänavu jaanuaris, kandis väga sarnast nime: Pärnu Ühistransport. Juba toona hoiatas Pärnumaa ühistranspordikeskuse ehk PÜTKi juhataja (just see on õige nimekuju) Andrus Kärpuk inimesi ja märkis, et neil polegi Facebookis kontot. Kärpuki teatel on nad uue võltskonto tekkega samuti kursis. Samasugused on äsja tehtud kõigi suuremate linnade, ka Tallinna, Tartu, Viljandi kohta.