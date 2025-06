Riigirakendust saab peagi kasutada isiku tõendamiseks

Lisaks QR-koodile on dokumendivaates olemas ka triipkood, mida saab kasutada sarnaselt füüsilise dokumendi kasutamisele ehk esitada vastava lugeriga lugemiseks, et tuvastada isikukood. Teenuseosutaja saabki seejärel võrrelda isikut avanenud foto ja teiste isikuandmetega.

Eesti mobiilirakenduse vahendusel isikusamasuse kontrollimine ei ole teenuseosutajatele ega inimestele kohustuslik. Inimesed saavad seda lahendust teenuseosutaja juures kasutada juhul, kui teenuseosutaja seda võimaldab. See on kaasaegne lisavõimalus isikusamasuse kontrollimiseks.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Taavi Ploompuu sõnul on kasutajate tagasisidest näha, et Eesti äpis dokumentide kasutamise funktsionaalsust on väga oodatud.

"Suur osa igapäevaelust on tänaseks telefoni kolinud ja juulist on võimalik ka oma dokumente mugavalt läbi telefoni kasutada. Kindlasti kulub mingi periood, mil teenuseosutajad uuendusega kohanevad, kuid usun, et kuna tegemist on väga praktilise lahendusega, siis lähitulevikus saavad kasutajad lahendust kasutada paljudes argielu situatsioonides," rääkis Ploompuu