Koduotsija Teist korda varjupaika sattunud Saskia otsib paitajat

Uuesti on kiisupreili varjupaigas, kuna ei klappinud teise kassiga ning mürarikas keskkond tekitas stressi. Ta on väga sõbralik, energiline, mänguhimuline ja mänguhimuline kassipreili, kes sooviks olla peres ainuke kaslane. Kass on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed.