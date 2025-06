Meeldetuletus 16. juunil saabub mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg

Mootorsõidukimaksu tuleb tasuda ka nendel sõidukiomanikel, kes on oma sõiduki pärast 1. jaanuarit võõrandanud. Kehtiva seaduse järgi on aastamaksu tasumise kohustus isikul, kes oli sõiduki omanik või vastutav kasutaja 1. jaanuari seisuga.

MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas juhib tähelepanu, et kui maksukohustus jääb tähtaegselt tasumata, siis on võimalik taotleda selle ajatamist. "Sellisel juhul on võimalik maksukohustus tasuda ka osade kaupa. Kiireim võimalus maksukohustuste ajatamiseks on esitada taotlus koos ajatamisgraafikuga MTA e-teenuste keskkonnas e-MTA," sõnas ta.