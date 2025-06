Kurikuulsa päästjate hoone kinnistu omanik sai korrusmaja ehituseks rohelise tule

Seitse aastat tagasi müüs riik Lootsi 10 maatüki enampakkumisel OÜ Herakosele, mille omanik on Tõnu Korts. Herakose kaudu plaaniti Lootsi tänavale püstitada kortermaja, kuid see idee ei läinud läbi, mispeale müüdi maa edasi OÜ SP1-le. Selle omanikud on omakorda Herakos ja Korts.

Selle plaani vaidlustasid kohtus piirinaabrid, kes arvasid, et SP1 omanik Korts soovib vabatahtlike päästjate maja sildi all ehitada riigikaitsemaale kortermaja või hotelli.

AS Pärnu Sadam taotles kohtu kaudu, et tühistataks Lootsi 10 ehitusluba ja majani viiva tee ehitusluba, mille oli väljastanud Pärnu linnavalitsus. Riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse ja sellega jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, milles märgiti, et sõltumata sellest, kas vastaskaldale ehitatakse vabatahtlike päästjate maja, piirivalvehoone või korterelamu, ei saaks see kuidagi piirata Pärnu Sadama ettevõtlusvabadust.