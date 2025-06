Väärikas hoone taas kogukonna teenistuses: vabakonna majas kohtuvad aitajad ja abivajajad

Läinud aastal korraldas linn paar aastat tühjana seisnud Lai 14 kunagisele sotsiaalkindlustusameti (SKA) majale rentniku leidmiseks valikpakkumise. Võitjaks osutus mittetulundusühing Depressioonivaba Eesti, kes mullu suve hakul said kätte maja võtmed. Peavarjuta ühingud olid piltlikult öeldes juba ukse taga ootel. Ees terendas tihe remondisuvi. Sügiseks oligi maja üles vuntsitud.

Ühise katuse alla on koondatud eri noorte- ja sotsiaalvaldkonna ühendused. Kahekorruselise maja kõik ruumid on kasutusel. MTÜ Depressioonivaba Eesti juhatuse liige ja vabakonna maja üks eestvedajatest Agnes Sirg ütleb, et vajadus sellise kogukonnakeskuse järele oli Pärnu linnas suur. Seda ilmestab hästi kiiresti täitunud vabakonna maja ise.