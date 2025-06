Alaealised peksid Pärnus 18aastast neiut

Pärnu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Anna Kristiina Lätt rääkis, et politsei sai 2. juunil kell 23.29 esmase info, et Raeküla metsas on 18aastane tüdruk, keda on pekstud. Ärevale teatele reageerinud politseinikud asusid abivajajat Raekülast otsima, kuid paraku ei leitud kedagi. "Kella poole kahe paiku öösel andis kannatanu Haraka bussipeatuse juures appihüüdega endast märku. Seda kuulis läheduses elav elanik, kes toimetas ta Pärnu Haigla EMOsse," kirjeldas Lätt.