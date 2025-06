Vanemad pole jätkuvalt lasteaiatoiduga rahul, kuid Pärnu linnavalitsus vaikib

Neljapäeval lastele lõunaks pakutud kalasupp sisaldas suuri kalatompe, mis mõne vanema arvates võis olla konserv, aga ka laiali lagunemata külmutatud kala mass. Avaldatud fotod on tehtud Mai lasteaias, kuid samasugused kopsakad tükid jõudsid teistessegi lasteasutustesse. Üks ema kuulis oma seitsmeaastaselt, kuidas supi sees olid suured kalatükid koos luudega. Laps tõmbas ühe luu kurku. Vanem tänab õnne, et tegu oli suure lapsega, kes hakkas köhima ja jõi vett peale. Aga kui sama oleks juhtunud kahe-aastasega? Luid on lasteaialaste toidust alates 2. juunist leitud ennegi.