Täht on kogu selle pea paari nädala jooksul avalikkusele olukorda selgitanud vaid ühe korra pressiteates. Eelmise nädala neljapäeval saadetud pressiteate vahendusel ütles ta, et lasteaedade toitlustuse tõrgete lahendamine on linna prioriteet. Probleemid lasteaiasöögiga jätkuvad, Pärnu Postimees on alates teisipäevast kutsunud abilinnapead toimetusse selgitusi andma. Täht keeldus, viidates ajapuudusele.