Pärnu muuseum valmistub uueks tulemiseks

Praegune püsiekspositsioon loodi 2012. aastal ja avati koos Aida tänava muuseumihoone valmimisega. “Üldjuhul mainitakse, et püsiekspositsiooni võiks vahetada viie kuni seitsme aasta järel. Meil on see püsinud juba 13 aastat,” märkis muuseumijuht Aet Maatee. “Eks me nüüd vaatagi, kuidas seda muuta. See on ikka üks väga suur tegemine.”