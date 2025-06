Isesõitvate busside jõudmisest Pärnu tänavatele oli esimest korda juttu 2017. aasta suve lõpus, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Selle raames oli äsja Tallinnas lõppenud isejuhtivate väikebusside juhtprojekt. Toona märgiti ajakirjanduses, et järgmise ehk 2018. aasta suvel võib busse tõenäoliselt näha Pärnu tänavatel. Pool aastat hiljem sai aga selgeks, et bussid jõuavad suvepealinna kõige varem 2019. aastal. Seniajani on see mõtteks jäänudki.