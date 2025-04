Täkupäev lükkub viiruse tõttu edasi

Tori hobusekasvandnuse hobumajandusjuhi Agris Juhkovi sõnutsi tuleneb otsus sellest, et aprilli keskel tuvastati Harjumaal ühes tallis mitmel hobusel herpesviirus (EHV-1), mis põhjustab tiinetel märadel aborte, elujõuetute järglaste sündi või harvaesinevat halvatusega kulgevat närvihaigust. Viirus on väga nakkav ning levib otsese ja kaudse kontakti teel haige looma ninanõrega, aga ka aborteerunud kudede ja nakatunud varssadega. Viirust võivad edasi kanda ka teised loomad ja inimesed. Märad võivad ilma kliiniliste tunnusteta aborteeruda kaks nädalat kuni mitu kuud peale viirusega kokkupuudet.

“Isegi kui täkupäeva esialgse toimumise ajaks on karantiinid läbi, siis ohutus on loomadega sündmustel kõige tähtsam,” ütles Juhkov. “Sellest tulenevalt on mõistlik mitte kiirustada, seda enam, et täkupäevale tulevad kokku Eestis kõrgelt hinnatud suguloomad- sugutäkud, kelle põhitöö ja eeldused on oma tõus anda edasi terveid, tugevaid ja kõrgelt hinnatud järglasi.”