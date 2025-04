Riigiinfo telefon vastab tuuleenergia küsimustele: enim tuntakse huvi tuulikutasu ja tervisemõjude kohta

"Kõnedest näeme, et inimestel tekib küsimusi, kuna erinevatest kanalitest levib mitmesuguse kvaliteediga infot ning tekib teadmatus, keda usaldada. Helistatakse, et üle kontrollida, kas tuttavalt kuuldu vastab tõele ning kas seda toetab ka teaduspõhine info," selgitas kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein.

Teiseks suureks teemaks on tuulikutasude süsteem. Inimesi huvitab, kui suur on tuuliku mõjupiirkonnas elavatele inimestele makstav tasu, kuidas see jaguneb elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel, millistel juhtudel seda tasu üldse makstakse ning kas sellelt tuleb ka tulumaksu tasuda.

Samuti uuritakse, millised on elamute ja tuulikute vahelised miinimumkaugused ning millistel õigusaktidel need põhinevad. Küsimusi on olnud ka tuulikute tehnilise toimimise kohta. Soovitakse teada, miks on tuulikud just kolme labaga, kuidas tuulikud liidetakse elektrivõrguga ning millised on keskkonnamõjud näiteks labade materjalide taaskasutamise kontekstis.