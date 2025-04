Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik ja Lääne maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Raigo Paimla ütleb, et siinsed kaitseliitlased tänavu Pärnus toimuvaks võidupüha paraadiks veel rivisammu ei harjuta. Filigraansest marsist olulisem on ikkagi panustada Eesti riigi kaitsesse. Ta avaldab ka, et Ukraina sõjast impulsi saanud suur tung Naiskodukaitsesse ja Kaitseliitu on vaibunud. Usutluses heidab Paimla valgust sellelegi, kuidas valmistuvad vabatahtlikud droonide sõjaks.