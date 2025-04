Ebaõnnestuminegi võib olla võit ehk Pilk perelepituse karmile statistikale

Tasuta perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse lahku läinud või lahku minevatele vanematele. See pakub erapooletut tuge uue elukorralduse loomisel. Eesmärk on sõlmida lapse heaolust lähtuv kokkulepe, mida mõlemad vanemad austavad. Kokkuleppeid saab sõlmida näiteks lapse elukohas, -korralduses, suhtluskorras, ülalpidamises, huvihariduses ja reisimises. Tulemus on paberile pandud lepe, mis on samasugune täitedokument nagu kohtumäärus.

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kodulehelt leitava käesolevaks aastaks kinnitatud nimekirja kohaselt tegutseb Pärnus kaks lepitajat: Kai Kunimägi ja Kairit Lindmäe. Tuleb välja, et see info on eksitav. Kunimägi on küll veel lepingulise partnerina nimekirjas, kuid uusi juhtumeid enam juurde ei võta. SKA kommunikatsioonipartner Uku Tampere kinnitab aga, et teenuse kättesaadavust see ei mõjuta: Pärnu on kaetud, siinne lepitaja on Lindmäe ning vajadusel saavad muude piirkondade lepitajad aidata.