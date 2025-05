Koduotsija Mänguhimuline ja uudishimulik Rimma otsib päris oma pesa

Kuigi Rimma veel inimesi täielikult ei usalda ja paisid pelgab, ei tähenda see, et tal ei ole iseloomu. Vastupidi, ta on ergas, uudishimulik ja mänguhimuline loom, kes naudib keskkonna avastamist ja igapäevaseid kassiseiklusi.

Kui teie kodu on vaikne ja rahulik, ilma väikeste laste või teiste kassideta, võib Rimma olla just see armas hing, keda olete oodanud.

Rimmal on kiip, ta on steriliseeritud ja saanud parasiiditõrje. See tähendab, et uus omanik ei pea muretsema lisakulude või loomaarsti visiitide pärast.