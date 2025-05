Eelmine suvi jäi Pärnu täiturul vahele just sobiva platsi puudumise tõttu. Enne seda löödi nädalavahetusel laat lahti Laia tänava ääres, kuhu nüüd on kerkinud sild. Kui platsil läks ehituseks, kolisid vanakraami müüjad Tallinna maanteele Noorte väljaku kõrvale parklasse, kuid mullu see enam võimalik polnud, sest sinna loodi üks vähestest linna tasuta parklatest.