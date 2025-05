Liiklusohtliku tänava remont terendab kahe aasta pärast

Suur-Jõe tänaval on paremas servas eraldatud joonega ratturitele ja jalakäijatele osa sõiduteest. Reaalsuses sõidavad aga sealgi masinad, sest suurel kiirusel üksteisega kohakuti jõudes ei mahu need autodele mõeldud teele ära. Selline eraldusriba loob kergliiklejatele võltsturvatunde.

