Kaart Liivi lahe meretuulepargi kaablikoridori asukohta mõjutasid palju kalad

Aktsiaselts Enefit Green kavandab Liivi lahte Kihnu ja Häädemeeste vahele pirakat meretuuleparki, mille elektriühenduste eriplaneeringu asukohavaliku etapis on jõutud sinnamaale, et Häädemeeste ja Kilingi-Nõmme piirkonna elanikele tutvustati liitumiskoridoride variante. Praeguseks on sõelale jäänud üks konkreetsem koridor Jaagupist Kilingi-Nõmme alajaama.