Tammsaare kooli painab ajalooline maine

Rahvakirjanik Anton Hansen Tammsaare nimelise puiestee ääres toob meretuul ninna värskendavat hõngu, kui avan Pärnu Tammsaare koolimaja ukse. Avaras fuajees hakkavad silma meie presidentide portreed ja klaasjas seinatahvel Eesti hümni sõnadega. Mahe tunnikell kutsub pärastlõunal klassidesse need, kelle koolipäev pole veel läbi. Järgnevas arutlusringis on Tammsaare kooli direktor Riho Alliksoo, arendusjuht Pille-Riin Ploom ja õppejuht Tiiu Leibur, kellega räägime poole tuhande õpilasega kooli olevikust, tulevikust ja sellest, miks pärnakad ikka veel ütlevad, et see on vene kool.