Nelja kuuga kolm miljonit Petturid võtavad ohvritelt raha nii rätikusse pakitult sulas kui pangakontolt

Petturid käivad ajaga kaasas ja täiustavad oma skeeme pidevalt. Näiteks on teada, et kasutatakse ära hiljutist arsti visiiditasu tõusu. Helistatakse ja väidetakse, et inimene kuulub sellesse rühma, kellel võimalik saada visiidi eest makstes soodustust.



Teavad, mis on aktuaalne Telefonikõnes räägiti inimesele arstivisiidiks vajaliku soodustuse vormistamisest. Väideti, et seoses tasu tõusuga viielt eurolt 20 eurole on võimalik saada soodustust, kuna inimene kuulub nn soodusrühma. Telefonis sooviti teada isikukoodi, pärast mida tulevat telefoni Smart-ID teavitus. Õnneks sel korral inimene enda koodi ei sisestanud, vaid andis sellest politseile teada. Kelmid helistasid mehele ja küsisid, kas ta nimi on Priit ning kas tema isikukood on XXX. Kui mees vastas jaatavalt, teatasid kelmid, et tal on eelmisest aastast üle kandmata hambaravihüvitis. Selleks sooviti mehelt Smart-ID paroolide sisestamist, et teda juhendada. Kuna mees taipas kohe, et tegemist on pettusega, pani ta kõne kinni. Mehe sõnutsi muutis kõne veidraks ka tõik, et helistaja rääkis puhtas eesti keeles. ​Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Sotsiaalmeediagi on eri petuskeemidele hea kasvulava. Politsei nimetab juhtumeid, kus inimene on jäänud ilma oma rahast, täites Facebookist leitud panga küsitluslehe või müües vanakraami, aga ka usaldades võõraste kiidetud investeerimisplatvorme.