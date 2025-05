Võistes avastati meres kümneid surnud kalu

Eile hommikupoolikul teavitati häirekeskust, et Häädemeeste vallas Võiste alevikus on sadamas surnud hõbekogred. Esiti tekkinud kahtlus, et kalad hukkusid reostuse tõttu, kinnitust ei leidnud. Kalateadlaste hinnangul on kalade surm seotud looduslike protsessidega.